Ну Ви приходите по свої гроші - а в реєстрі пусто. Який чек Вам винен Банк?[/quote]Реєстр формується згідно рахунків фіз.осіб в банку. Помилка може бути, якщо рахунок відсутній ))
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:31
Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн
Ну Ви приходите по свої гроші - а в реєстрі пусто. Який чек Вам винен Банк?[/quote]Реєстр формується згідно рахунків фіз.осіб в банку. Помилка може бути, якщо рахунок відсутній ))
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:38
Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн
В такому випадку вам і паперовий договір, із печатками і квитанцією про внесення теж ніяк не допоможе.
Але гроші системі нізвідки не беруться. Депозит онлайн відкривається з якогось рахунку, і виплачується теж на рахунок, по яким робиться виписка і відслідковується шлях коштів від заходу в банк до виходу (якщо виводили). Таким чином, будь які помилки в реєстрі, якщо такі мали місце, легко виявити.
Додано: Нед 18 жов, 2020 18:49
Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн
Я кажется понял, о чём вы тут говорите.
Смотрите, депозит онлайн это хорошо.
Но ещё лучше, когда банк по первому требованию присылает той же Новой Почтой документы или выдаёт их в отделении. Это депозитный договор с мокрой печаткой и подписью.
Тот же Приват таких документов по моим данным не даёт - типа "у нас электронный документооборот". Монобанк присылает на отделение Новой Почты депозитный договор с синей печаточкой и подписью сотрудника.
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:11
В бегемоте вы оригинал у сотрудников паяльной лампой выбиваете или бейсбольной битой?
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:12
А вообще при нынешних ставках лучший депозит это любимая груша в огороде.
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