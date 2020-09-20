Ну Ви приходите по свої гроші - а в реєстрі пусто. Який чек Вам винен Банк?[/quote]Реєстр формується згідно рахунків фіз.осіб в банку. Помилка може бути, якщо рахунок відсутній ))
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 жов, 2020 18:31
Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн
Ну Ви приходите по свої гроші - а в реєстрі пусто. Який чек Вам винен Банк?[/quote]Реєстр формується згідно рахунків фіз.осіб в банку. Помилка може бути, якщо рахунок відсутній ))
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
Додано: Нед 18 жов, 2020 18:38
Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн
В такому випадку вам і паперовий договір, із печатками і квитанцією про внесення теж ніяк не допоможе.
Але гроші системі нізвідки не беруться. Депозит онлайн відкривається з якогось рахунку, і виплачується теж на рахунок, по яким робиться виписка і відслідковується шлях коштів від заходу в банк до виходу (якщо виводили). Таким чином, будь які помилки в реєстрі, якщо такі мали місце, легко виявити.
Додано: Нед 18 жов, 2020 18:49
Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн
Я кажется понял, о чём вы тут говорите.
Смотрите, депозит онлайн это хорошо.
Но ещё лучше, когда банк по первому требованию присылает той же Новой Почтой документы или выдаёт их в отделении. Это депозитный договор с мокрой печаткой и подписью.
Тот же Приват таких документов по моим данным не даёт - типа "у нас электронный документооборот". Монобанк присылает на отделение Новой Почты депозитный договор с синей печаточкой и подписью сотрудника.
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:11
В бегемоте вы оригинал у сотрудников паяльной лампой выбиваете или бейсбольной битой?
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:12
А вообще при нынешних ставках лучший депозит это любимая груша в огороде.
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:55
Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн
Приват в отделении дает договор к депозиту с мокрой печатью. Только там печать типа "Для документів" как я помню.
Был случай в том же Привате, сотрудница которая оформляла выдачу депо залогинилась под другим отделением и получила трехзначный код на другое отделение. Я перед этим всю сумму заказал и эти деньги физически были у кассира, который выдать их мне не мог (хотя у меня был и паспорт и договор). А система обработала выдачу и сгенерировала мне квитанцию о выдаче денег.
Додано: Нед 18 жов, 2020 20:03
Можно было бы и сильнее "уйти в онлайн", но некоторые вопросы решаются только в отделении (за единичными исключениями):
1. Первичная идентификация
2. Выдача-замена карт
3. Валюта
4. Крупные суммы
Кстати, в статье "эксперт" сказал, что "крупные суммы" (от 30к) носят в отделение, потому что "хотят посмотреть сотруднику в глаза, получить сервис и т.д."
Это не совсем так. Он пробовал пополнить карту (открыть депозит, сделать платёж, и т.д.) от 30к в терминале или кешине? За единичными исключениями - это квест ещё тот
Поэтому иногда вынужденно приходится общаться с персоналом отделений, функционала и прав у которых столько же, сколько у терминала или интернет-банкинга
Т.к. в случае проблем - никакого другого ответа кроме "пишите письма, ждите ответа" - нет. На месте решить ситуацию (без привлечения ЛПР) в большинстве случаев - невозможно. Как и с терминалами-банкингами
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Нед 18 жов, 2020 20:34
Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн
Ну квитанция не равно факту получения денег, потому ошибка некритична.
Был случай веселее (давно правда). Во времена, когда банки были разбиты на филиалы с разными МФО, и на разных филиалах могли стоять разные ОДБ, один предприимчивый начальник отделения организовал "банк в банке", и часть клиентов обслуживал на собственном ПО, в баланс банка они не попадали. Спалился, когда ушел в отпуск, а один из заемщиков пришел за деньгами, и оказалось, что он даже не клиент
А вообще, как я писал выше, все эти ситуации разрешаемы, ибо по выпискам всегда можно понять, что, откуда, куда, по каким счетам переходило, ничего просто так вникуда не исчезает.
|