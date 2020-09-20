Депозити майже повністю пішли в онлайн

Додано: Нед 18 жов, 2020 20:03

Можно было бы и сильнее "уйти в онлайн", но некоторые вопросы решаются только в отделении (за единичными исключениями):1. Первичная идентификация2. Выдача-замена карт3. Валюта4. Крупные суммыКстати, в статье "эксперт" сказал, что "крупные суммы" (от 30к) носят в отделение, потому что "хотят посмотреть сотруднику в глаза, получить сервис и т.д."Это не совсем так. Он пробовал пополнить карту (открыть депозит, сделать платёж, и т.д.) от 30к в терминале или кешине? За единичными исключениями - это квест ещё тотПоэтому иногда вынужденно приходится общаться с персоналом отделений, функционала и прав у которых столько же, сколько у терминала или интернет-банкингаТ.к. в случае проблем - никакого другого ответа кроме "пишите письма, ждите ответа" - нет. На месте решить ситуацию (без привлечения ЛПР) в большинстве случаев - невозможно. Как и с терминалами-банкингами