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Депозити майже
повністю пішли в онлайн

Депозити майже повністю пішли в онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 23:36

Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн

  4416635 написав:Суды требуют договор и квитанцию о внесении денег (мемориальный ордер) ТОЛЬКО в оригинале для подтверждения самого факта размещения депозита.

Большинству вкладчиков деньги возвращает Фонд, без суда.

Депозиты (статья 1058) открываются по публичному договору (статья 633). Заключение договора не обязательно делается только в форме подписания бумажного экземпляра текста договора (статья 639). Фактом заключение договора является не только подпись, а и совершение действий необходимых для заключения договора. В контексте обсуждения перечисление денег на депозитный фонд как раз и является таким действием, форма перечисления не обязательно должна быть наличной с внесением денег через кассу - это нигде не требуется.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:37

  demon0983886848 написав:Кому нужны ваши депозиты, если они не обгоняют инфляцию?!

Ви куди заощадження вкладаєте, якщо не таємниця?
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:08

До 16 года я все деньги держал в банках , после того как бизнес группа Порошенко обворовали меня в ликвидируемом банке вывел всё под 0 . Рано или поздно банковская система нагреет каждого!
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