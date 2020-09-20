Депозити майже повністю пішли в онлайн

Большинству вкладчиков деньги возвращает Фонд, без суда.
Депозиты (статья 1058) открываются по публичному договору (статья 633). Заключение договора не обязательно делается только в форме подписания бумажного экземпляра текста договора (статья 639). Фактом заключение договора является не только подпись, а и совершение действий необходимых для заключения договора. В контексте обсуждения перечисление денег на депозитный фонд как раз и является таким действием, форма перечисления не обязательно должна быть наличной с внесением денег через кассу - это нигде не требуется.