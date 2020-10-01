Компанія Nissan 21 жовтня офіційно представить свій новий компактний кросовер Nissan Magnite. У продажу він з'явиться в 2021 році.
Дивися повний текст 21 жовтня дебютує кросовер Nissan Magnite.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 жов, 2020 12:51
21 жовтня дебютує кросовер Nissan Magnite
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 21 жовтня дебютує кросовер Nissan Magnite.
Додано: Нед 18 жов, 2020 12:51
Без фото это новость просто смешна.
Шутку оценил: "Вы, наверное, обратили внимание, что передняя часть у Nissan Magnite сильно напоминает автомобили Datsun".
Копирайтеры "на высоте"!))
|