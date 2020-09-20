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Власне житло: більшість
українців живуть на своїх...

Власне житло: більшість українців живуть на своїх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:37

Власне житло: більшість українців живуть на своїх...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні в Україні для багатьох придбання власного житла є метою №1.

Дивися повний текст Власне житло: більшість українців живуть на своїх квадратних метрах (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:38

Думаю большую часть статистики делает именно приватизация 90-х. В то время принято было делить на всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних. Сейчас даже если дети снимают, то часть в квартире у них есть. Но время идет и часто при возможности старое жилье хотят продать, из-за желания переехать в более новую квартиру. А вот как формируется цена в процессе продажи и дальнейшей покупки в этой статье.
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