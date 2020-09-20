Сьогодні в Україні для багатьох придбання власного житла є метою №1.
Дивися повний текст Власне житло: більшість українців живуть на своїх квадратних метрах (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 жов, 2020 14:37
Власне житло: більшість українців живуть на своїх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власне житло: більшість українців живуть на своїх квадратних метрах (інфографіка).
Додано: Нед 18 жов, 2020 14:38
Думаю большую часть статистики делает именно приватизация 90-х. В то время принято было делить на всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних. Сейчас даже если дети снимают, то часть в квартире у них есть. Но время идет и часто при возможности старое жилье хотят продать, из-за желания переехать в более новую квартиру. А вот как формируется цена в процессе продажи и дальнейшей покупки в этой
Додано: Нед 18 жов, 2020 15:53
почитав я вашу фігню, нічого не зрозуміло , стиль написання сумбурний , багато якоїсь сленгової лексики , такі статті соромно рекламувати
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: Нед 18 жов, 2020 16:56
Re: Власне житло: більшість українців живуть на своїх...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
|