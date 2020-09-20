Сьогодні в Україні для багатьох придбання власного житла є метою №1.
Дивися повний текст Власне житло: більшість українців живуть на своїх квадратних метрах (інфографіка).
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Додано: Нед 18 жов, 2020 14:37
Власне житло: більшість українців живуть на своїх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власне житло: більшість українців живуть на своїх квадратних метрах (інфографіка).
Додано: Нед 18 жов, 2020 14:38
Думаю большую часть статистики делает именно приватизация 90-х. В то время принято было делить на всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних. Сейчас даже если дети снимают, то часть в квартире у них есть. Но время идет и часто при возможности старое жилье хотят продать, из-за желания переехать в более новую квартиру. А вот как формируется цена в процессе продажи и дальнейшей покупки в этой
Додано: Нед 18 жов, 2020 15:53
почитав я вашу фігню, нічого не зрозуміло , стиль написання сумбурний , багато якоїсь сленгової лексики , такі статті соромно рекламувати
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: Нед 18 жов, 2020 16:56
Re: Власне житло: більшість українців живуть на своїх...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 18 жов, 2020 18:28
Куда отнести людей, формально владеющих каким-то хрущем в ж***, но в реальности арендующих в Киеве?
Додано: Пон 19 жов, 2020 00:09
Более показательна была бы квадратура на рыло. А то всякое может быть. Есть у нас в центре города барак, вода на улице, параша тоже. Ожидает сноса. Совладельцев там столько, дай бог, чтоб по 5 метров на человека получилось.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Пон 19 жов, 2020 00:38
Re: Власне житло: більшість українців живуть на своїх...
Бесполезная украинская статистика умноженная на дурные украинские законы о прописке которые лишь немного поменялись в сравнении со временами СССР. Переехав в Киев формально человек продолжает жить в Хацапетовке где родилели вынуждны платить за него при оплате газа, горячей воды, вывоза мусора - все эти услуги традиционно считаются по числу прописанных.
Mind the gap.
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