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Власне житло: більшість
українців живуть на своїх...

Власне житло: більшість українців живуть на своїх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:37

Власне житло: більшість українців живуть на своїх...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні в Україні для багатьох придбання власного житла є метою №1.

Дивися повний текст Власне житло: більшість українців живуть на своїх квадратних метрах (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:38

Думаю большую часть статистики делает именно приватизация 90-х. В то время принято было делить на всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних. Сейчас даже если дети снимают, то часть в квартире у них есть. Но время идет и часто при возможности старое жилье хотят продать, из-за желания переехать в более новую квартиру. А вот как формируется цена в процессе продажи и дальнейшей покупки в этой статье.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 15:53

  RO41m написав:Думаю большую часть статистики делает именно приватизация 90-х. В то время принято было делить на всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних. Сейчас даже если дети снимают, то часть в квартире у них есть. Но время идет и часто при возможности старое жилье хотят продать, из-за желания переехать в более новую квартиру. А вот как формируется цена в процессе продажи и дальнейшей покупки в этой статье.

почитав я вашу фігню, нічого не зрозуміло , стиль написання сумбурний , багато якоїсь сленгової лексики , такі статті соромно рекламувати
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 16:56

Re: Власне житло: більшість українців живуть на своїх...

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верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:28

Куда отнести людей, формально владеющих каким-то хрущем в ж***, но в реальности арендующих в Киеве?
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 00:09

Более показательна была бы квадратура на рыло. А то всякое может быть. Есть у нас в центре города барак, вода на улице, параша тоже. Ожидает сноса. Совладельцев там столько, дай бог, чтоб по 5 метров на человека получилось.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 00:38

Re: Власне житло: більшість українців живуть на своїх...

більшість українців живуть на своїх квадратних метрах (інфографіка).

Бесполезная украинская статистика умноженная на дурные украинские законы о прописке которые лишь немного поменялись в сравнении со временами СССР. Переехав в Киев формально человек продолжает жить в Хацапетовке где родилели вынуждны платить за него при оплате газа, горячей воды, вывоза мусора - все эти услуги традиционно считаются по числу прописанных.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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