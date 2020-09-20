Власне житло: більшість українців живуть на своїх...

Додано: Пон 19 жов, 2020 00:09

Более показательна была бы квадратура на рыло. А то всякое может быть. Есть у нас в центре города барак, вода на улице, параша тоже. Ожидает сноса. Совладельцев там столько, дай бог, чтоб по 5 метров на человека получилось.

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)