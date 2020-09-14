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вакансії без досвіду: хто в...

Найбільш високооплачувані вакансії без досвіду: хто в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 15:45

Найбільш високооплачувані вакансії без досвіду: хто в...

Пропонуємо до обговорення:
Майже на 6,5 тис. грн менше отримують вантажники і офіс-менеджери.

Дивися повний текст Найбільш високооплачувані вакансії без досвіду: хто в Україні заробляє найбільше.
R2
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на удивление - правда
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 15:54

Re: Найбільш високооплачувані вакансії без досвіду: хто в...

менеджер по продажам получает % от сделок а дальше нюансы, какой товар/цена/конкуренция и т.д. Нельзя про всех продажников думать что они получают 16500, это неправда как и водители 15000 разве что дальнобои и маршрутчики.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 16:39

Откуда такие зарплаты ? Враньё полное. Работаю слесарем на вниикомпремсормаш. Сумы. Два-три выходных в месяц. Плюс прихватки. За 9-10 тыс. В месяц. Грязными
v_berezhnoy1957
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:04

  vitaliian написав:менеджер по продажам получает % от сделок а дальше нюансы, какой товар/цена/конкуренция и т.д. Нельзя про всех продажников думать что они получают 16500, это неправда как и водители 15000 разве что дальнобои и маршрутчики.


Ленивые продажники получают и по 10 000, а трудяги и по 35 000. Далнобои зарплаты и до 30 000 могут допрыгивать, но жить придётся много в машине.
Ratatui
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Работаю продавцом. Не каждый месяц до 5000 дотягиваю.
dianaparfenova550
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:40

  v_berezhnoy1957 написав:Откуда такие зарплаты ? Враньё полное. Работаю слесарем на вниикомпремсормаш. Сумы. Два-три выходных в месяц. Плюс прихватки. За 9-10 тыс. В месяц. Грязными


Одевай белую рубашку. лакированные штиблеты и штаны с карманами становись продажником и греби бабло. Рецепт очень прост. :mrgreen:
Ratatui
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