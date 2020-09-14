Майже на 6,5 тис. грн менше отримують вантажники і офіс-менеджери.
Дивися повний текст Найбільш високооплачувані вакансії без досвіду: хто в Україні заробляє найбільше.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 15:45
Найбільш високооплачувані вакансії без досвіду: хто в...
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Дивися повний текст Найбільш високооплачувані вакансії без досвіду: хто в Україні заробляє найбільше.
Додано: Нед 18 жов, 2020 15:54
Re: Найбільш високооплачувані вакансії без досвіду: хто в...
менеджер по продажам получает % от сделок а дальше нюансы, какой товар/цена/конкуренция и т.д. Нельзя про всех продажников думать что они получают 16500, это неправда как и водители 15000 разве что дальнобои и маршрутчики.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 18 жов, 2020 16:39
Откуда такие зарплаты ? Враньё полное. Работаю слесарем на вниикомпремсормаш. Сумы. Два-три выходных в месяц. Плюс прихватки. За 9-10 тыс. В месяц. Грязными
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:04
Ленивые продажники получают и по 10 000, а трудяги и по 35 000. Далнобои зарплаты и до 30 000 могут допрыгивать, но жить придётся много в машине.
Додано: Нед 18 жов, 2020 20:40
Одевай белую рубашку. лакированные штиблеты и штаны с карманами становись продажником и греби бабло. Рецепт очень прост.
Додано: Нед 18 жов, 2020 21:21
Додано: Нед 18 жов, 2020 22:37
А работать не пробовали? Есть на производстве люди по 40-50 штук получают а есть на сто до 100000 имеют, есть конечно и за 6000-10000 вкалывают. Кто на что учился.
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