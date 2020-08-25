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Нова команда "Укроборонпрому"
не закуповувала...

Нова команда "Укроборонпрому" не закуповувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 15:58

Нова команда "Укроборонпрому" не закуповувала...

Пропонуємо до обговорення:
У дежконцерні "Укроборонпром" спростовують інформацію про те, що одне з підприємств концерну нещодавно придбало бронетехніку у ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Дивися повний текст Нова команда \"Укроборонпрому\" не закуповувала бронеавтомобілі в \"Богдан Моторс\".
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 15:58

Хроническая болезнь всех украинских чиновников-"выпячивать" себя "хероями" во всех ситуациях,даже проигрышных.
sena_2008atp
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