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Нова команда "Укроборонпрому" не закуповувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 жов, 2020 15:58
Пропонуємо до обговорення:
У дежконцерні "Укроборонпром" спростовують інформацію про те, що одне з підприємств концерну нещодавно придбало бронетехніку у ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".
Дивися повний текст Нова команда \"Укроборонпрому\" не закуповувала бронеавтомобілі в \"Богдан Моторс\"
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Додано: Нед 18 жов, 2020 15:58
Хроническая болезнь всех украинских чиновников-"выпячивать" себя "хероями" во всех ситуациях,даже проигрышных.
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