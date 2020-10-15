Про це повідомляє в опитуванні компанія Research & Branding Group.
Дивися повний текст Лише 1% українців цього літа поїхали на море за кордон.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 жов, 2020 16:44
Лише 1% українців цього літа поїхали на море за кордон
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Дивися повний текст Лише 1% українців цього літа поїхали на море за кордон.
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