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Лише 1% українців цього літа
поїхали на море за кордон

Лише 1% українців цього літа поїхали на море за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 16:44

Лише 1% українців цього літа поїхали на море за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє в опитуванні компанія Research & Branding Group.

Дивися повний текст Лише 1% українців цього літа поїхали на море за кордон.
R2
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