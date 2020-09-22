Жителі багатьох демократичних країн, серед яких США і Великобританія, задумалися над отриманням другого громадянства і переїздом.
Дивися повний текст Український паспорт посідає 41-е місце в рейтингу паспортів.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:27
Український паспорт посідає 41-е місце в рейтингу паспортів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український паспорт посідає 41-е місце в рейтингу паспортів.
Додано: Нед 18 жов, 2020 18:27
С американским паспортом можно въехать в 75 стран, а с украинским в 149. Отборную дурь курят что «исследователи», что «журналисты».
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