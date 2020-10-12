Чому в Естонії не раді українським заробітчанам

Додано: Нед 18 жов, 2020 18:45

“Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском языке, они будут разговаривать на русском. Я понимаю их очень хорошо, это для них легче и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Мы против этого”, – добавил Хельме.

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“В Эстонии проживает около миллиона эстонцев. Мы видим статистику – десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для страны. Если бы нас было 100 миллионов, то пусть бы приезжали 100 тысяч украинцев”, – сказал он.

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“Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди – и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства”, – пояснил чиновник.

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Ну что же, давайте разберём эти цитаты.



Будут украинцы говорить на русском и собираться в эдакие "стаи". Это будет русскоязычное меньшинство. Поскольку они не знают эстонский, их не допустят к полному управлению страной. Армия/полиция, гос.служба - это всё не для "заробитчан". Да и голосовать они наверное не смогут тоже. Где здесь угроза для Эстонии?

Насчёт "дохрена приезжающих" - это очень легко регулируется. Есть такое понятие - квоты. Гос-во ставит лимит, типа 100 000 иммигрантов в год. Можно даже с указанием: до 100 000 иммигрантов в год из Украины.

Ну и насчёт мизерных зарплат. Я работаю возле дома и получаю чистыми 6000 грн в месяц. Если б работал в другом конце города, то меньше чем за 6500-7000 не согласился бы работать. Ведь за проезд денежку отдай и за продукты питания тоже. С собой берёшь пожрать, но эту еду нужно купить,а это доп.расходы как бы.

Условный "кореец" работает на рынке за 5000 грн в месяц. Это для меня ну никак не угроза. Я за эту сумму всё равно не стал бы работать.

Чем плохо то, что заробитчане готовы работать за копейки, для эстонцев?