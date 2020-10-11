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Чому в Естонії не раді
українським заробітчанам

Чому в Естонії не раді українським заробітчанам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:28

Чому в Естонії не раді українським заробітчанам

Пропонуємо до обговорення:
Про це естонський урядовець розповів Deutsche Welle.

Дивися повний текст Чому в Естонії не раді українським заробітчанам.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:45

“Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском языке, они будут разговаривать на русском. Я понимаю их очень хорошо, это для них легче и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Мы против этого”, – добавил Хельме.
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“В Эстонии проживает около миллиона эстонцев. Мы видим статистику – десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для страны. Если бы нас было 100 миллионов, то пусть бы приезжали 100 тысяч украинцев”, – сказал он.
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“Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди – и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства”, – пояснил чиновник.
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Ну что же, давайте разберём эти цитаты.

Будут украинцы говорить на русском и собираться в эдакие "стаи". Это будет русскоязычное меньшинство. Поскольку они не знают эстонский, их не допустят к полному управлению страной. Армия/полиция, гос.служба - это всё не для "заробитчан". Да и голосовать они наверное не смогут тоже. Где здесь угроза для Эстонии?
Насчёт "дохрена приезжающих" - это очень легко регулируется. Есть такое понятие - квоты. Гос-во ставит лимит, типа 100 000 иммигрантов в год. Можно даже с указанием: до 100 000 иммигрантов в год из Украины.
Ну и насчёт мизерных зарплат. Я работаю возле дома и получаю чистыми 6000 грн в месяц. Если б работал в другом конце города, то меньше чем за 6500-7000 не согласился бы работать. Ведь за проезд денежку отдай и за продукты питания тоже. С собой берёшь пожрать, но эту еду нужно купить,а это доп.расходы как бы.
Условный "кореец" работает на рынке за 5000 грн в месяц. Это для меня ну никак не угроза. Я за эту сумму всё равно не стал бы работать.
Чем плохо то, что заробитчане готовы работать за копейки, для эстонцев?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:41

Sanyok77
Все просто: демпінг зарплат. При вирішенні кадрового голоду роботодавець вимушений збільшувати оплату праці до такої, яка стала б привабливою для працівника, навіть якщо на його думку він не вартує такого рівня. У мігрантів з менш розвинених країн ця планка нижча, тому вони корисні для роботодавця і бізнеса в цілому, але є конкурентами для самих естонців. При цьому чиновник не згадує, що ті ж естонці абсолютно ідентично поступають, виступаючи заробітчанами в Західній Європі.
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:13

ложь и провокация, наши в Эстонии работают за теже деньги, что и Эстонцы, там плохой климат, за меньше работать нет смысла и молодежь переходит на английский
grig90vic
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 23:15

Re: Чому в Естонії не раді українським заробітчанам

“Українці не розмовлятимуть тут естонською, вони розмовлятимуть російською. Я розумію їх дуже добре, це для них легше і вони поповнюватимуть російськомовне населення в Естонії. Ми проти цього”, – додав Хельме.


Polskie Radio Kierowców to pierwszy w Polsce całodobowy, interaktywny program sprofilowany pod wymagania i potrzeby użytkowników dróg
....
Serwisy informacyjne będą nadawane co godzinę w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim...

Когда в голове расисткая вавка то что угодно придумаешь в оправдание. А когда хочешь чтобы иммигранты помогали твоей экономике то будешь находить способы интегрировать их в общество или хотя бы быть лояльными.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 01:28

  vitaliy_berdinskikh написав:А когда хочешь чтобы иммигранты помогали твоей экономике то будешь находить способы интегрировать их в общество или хотя бы быть лояльными.

Так хотят поляки интегрировать украинцев, что не дают через интернет зарегистрировать место жительства. Иди, говорят, к нотариусу, заверяй копии и подписи и бросай в специальный ящик.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:11

Re: Чому в Естонії не раді українським заробітчанам

  Gastarbaiter написав:Так хотят поляки интегрировать украинцев, что не дают через интернет зарегистрировать место жительства.

Только украинцам не дают?

Для каких-ещё национальностей польские банки, польские мобильные операторы и польские магазины предоставляют обслуживание на национальном языке, делают специальные промоакции опять же на национальном языке?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Gastarbaiter написав:Так хотят поляки интегрировать украинцев, что не дают через интернет зарегистрировать место жительства.

Только украинцам не дают?

Для каких-ещё национальностей польские банки, польские мобильные операторы и польские магазины предоставляют обслуживание на национальном языке, делают специальные промоакции опять же на национальном языке?

Не только украинцам, разумеется. Но ведь очевидно, что 90% понаехавших из стран "не членов ЕС" именно украинцы.
Gastarbaiter
 
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