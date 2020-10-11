Про це естонський урядовець розповів Deutsche Welle.
Дивися повний текст Чому в Естонії не раді українським заробітчанам.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:28
Чому в Естонії не раді українським заробітчанам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому в Естонії не раді українським заробітчанам.
Додано: Нед 18 жов, 2020 18:45
“Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском языке, они будут разговаривать на русском. Я понимаю их очень хорошо, это для них легче и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Мы против этого”, – добавил Хельме.
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“В Эстонии проживает около миллиона эстонцев. Мы видим статистику – десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для страны. Если бы нас было 100 миллионов, то пусть бы приезжали 100 тысяч украинцев”, – сказал он.
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“Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди – и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства”, – пояснил чиновник.
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Ну что же, давайте разберём эти цитаты.
Будут украинцы говорить на русском и собираться в эдакие "стаи". Это будет русскоязычное меньшинство. Поскольку они не знают эстонский, их не допустят к полному управлению страной. Армия/полиция, гос.служба - это всё не для "заробитчан". Да и голосовать они наверное не смогут тоже. Где здесь угроза для Эстонии?
Насчёт "дохрена приезжающих" - это очень легко регулируется. Есть такое понятие - квоты. Гос-во ставит лимит, типа 100 000 иммигрантов в год. Можно даже с указанием: до 100 000 иммигрантов в год из Украины.
Ну и насчёт мизерных зарплат. Я работаю возле дома и получаю чистыми 6000 грн в месяц. Если б работал в другом конце города, то меньше чем за 6500-7000 не согласился бы работать. Ведь за проезд денежку отдай и за продукты питания тоже. С собой берёшь пожрать, но эту еду нужно купить,а это доп.расходы как бы.
Условный "кореец" работает на рынке за 5000 грн в месяц. Это для меня ну никак не угроза. Я за эту сумму всё равно не стал бы работать.
Чем плохо то, что заробитчане готовы работать за копейки, для эстонцев?
Додано: Нед 18 жов, 2020 20:41
Sanyok77
Все просто: демпінг зарплат. При вирішенні кадрового голоду роботодавець вимушений збільшувати оплату праці до такої, яка стала б привабливою для працівника, навіть якщо на його думку він не вартує такого рівня. У мігрантів з менш розвинених країн ця планка нижча, тому вони корисні для роботодавця і бізнеса в цілому, але є конкурентами для самих естонців. При цьому чиновник не згадує, що ті ж естонці абсолютно ідентично поступають, виступаючи заробітчанами в Західній Європі.
Додано: Нед 18 жов, 2020 21:13
ложь и провокация, наши в Эстонии работают за теже деньги, что и Эстонцы, там плохой климат, за меньше работать нет смысла и молодежь переходит на английский
Додано: Нед 18 жов, 2020 23:15
Re: Чому в Естонії не раді українським заробітчанам
Когда в голове расисткая вавка то что угодно придумаешь в оправдание. А когда хочешь чтобы иммигранты помогали твоей экономике то будешь находить способы интегрировать их в общество или хотя бы быть лояльными.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 01:28
Так хотят поляки интегрировать украинцев, что не дают через интернет зарегистрировать место жительства. Иди, говорят, к нотариусу, заверяй копии и подписи и бросай в специальный ящик.
Додано: Пон 19 жов, 2020 08:11
Re: Чому в Естонії не раді українським заробітчанам
Только украинцам не дают?
Для каких-ещё национальностей польские банки, польские мобильные операторы и польские магазины предоставляют обслуживание на национальном языке, делают специальные промоакции опять же на национальном языке?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:33
Не только украинцам, разумеется. Но ведь очевидно, что 90% понаехавших из стран "не членов ЕС" именно украинцы.
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:49
Re: Чому в Естонії не раді українським заробітчанам
И потому 90% понаехавших делают специальные условия в перечисленных мной в предыдущем сообщении местах, а теперь вот ещё и на радио делают короткие выпуски новостей на украинском.
На фоне той подачи об отношении Польши (как государства) к украинцам что была в 00-х и 10-х очень, знаешь ли, удивляет.
Да и вообще с каким государством не сравни - сложно найти такое же лояльное отношение к украинцам или хотя бы просто ко всем иммигрантам. А особенно если сравнить с братским народом™ - те нас вообще за второй сорт считали ещё до событий 2013-2014 года.
Ну так а на что тогда ты пеняешь? У нас тут в Украине нельзя сменить прописку не посетив для этого офис местной власти, даже если ты резидентный резидент и гражданин Украины от рождения.
То что там у себя в Польше для поляков-по-гражданству есть уже электронные услуги - это в любом случае плюс. А то что их пока нет для имигрантов без гражданства и как я понимаю из контекста даже с ещё не оформленным видом на жительство - что тут дискриминирующего?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:33
Gastarbaiter,
на соседнем сайте как раз подняли тему упрощения процедуры получения карты проживания, в часности хотят отменить необходимость предоставлять договор на аренду жилья
Конечно это пока только проект, но тем не менее в тему обсуждения.
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You can't go over your budgets if you don't check!
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