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Чому в Естонії не раді
українським заробітчанам

Чому в Естонії не раді українським заробітчанам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:45

Та фигня это все. Все страны ЕС вынуждены принимать эмигрантов чтоб не уменьшалась численность населения и не шел перекос в сторону людей пожилого возраста. Ок, не хотите украинцев, приглашайте русских с путином головного мозга, или китайцев, которые принципе не интегрируются, или товарищей с Африки, которые перевезут пол деревни и которых фиг потом заставишь работать. Я спецом религиозный вопрос не затрагивал, там тоже есть много чего интересного.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Gastarbaiter написав:Не только украинцам, разумеется.

Ну так а на что тогда ты пеняешь? У нас тут в Украине нельзя сменить прописку не посетив для этого офис местной власти, даже если ты резидентный резидент и гражданин Украины от рождения.

То что там у себя в Польше для поляков-по-гражданству есть уже электронные услуги - это в любом случае плюс. А то что их пока нет для имигрантов без гражданства и как я понимаю из контекста даже с ещё не оформленным видом на жительство - что тут дискриминирующего?

Я бы не пенял, если бы городская администрация не закрыла свои отделения для приема жителей и если бы интернет-услуга не называлась "Регистрация места жительства иностранных граждан". А без подтверждения места жительства брокер не хочет счет открывать. Странно, что при "живом" визите в администрацию достаточно просто показать подписанный договор аренды, например (как они убеждаются, что подпись арендодателя подлинная - фиг его знает). А отправить скан уже не катит.
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