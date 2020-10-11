Чому в Естонії не раді українським заробітчанам

Gastarbaiter написав: Не только украинцам, разумеется. Не только украинцам, разумеется.

Ну так а на что тогда ты пеняешь? У нас тут в Украине нельзя сменить прописку не посетив для этого офис местной власти, даже если ты резидентный резидент и гражданин Украины от рождения.То что там у себя в Польше для поляков-по-гражданству есть уже электронные услуги - это в любом случае плюс. А то что их пока нет для имигрантов без гражданства и как я понимаю из контекста даже с ещё не оформленным видом на жительство - что тут дискриминирующего?