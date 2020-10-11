Чому в Естонії не раді українським заробітчанам

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 15:45
Та фигня это все. Все страны ЕС вынуждены принимать эмигрантов чтоб не уменьшалась численность населения и не шел перекос в сторону людей пожилого возраста. Ок, не хотите украинцев, приглашайте русских с путином головного мозга, или китайцев, которые принципе не интегрируются, или товарищей с Африки, которые перевезут пол деревни и которых фиг потом заставишь работать. Я спецом религиозный вопрос не затрагивал, там тоже есть много чего интересного.
Додано: Пон 19 жов, 2020 16:46
Я бы не пенял, если бы городская администрация не закрыла свои отделения для приема жителей и если бы интернет-услуга не называлась "Регистрация места жительства иностранных граждан". А без подтверждения места жительства брокер не хочет счет открывать. Странно, что при "живом" визите в администрацию достаточно просто показать подписанный договор аренды, например (как они убеждаются, что подпись арендодателя подлинная - фиг его знает). А отправить скан уже не катит.
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