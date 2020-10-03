Водіїв вантажівок та автобусів попередили про штраф, який можна отримати за відсутність полісу.
Дивися повний текст Потрібно мати ще один поліс: водіїв фур та автобусів попередили про додатковий штраф.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 19:25
Потрібно мати ще один поліс: водіїв фур та автобусів...
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Дивися повний текст Потрібно мати ще один поліс: водіїв фур та автобусів попередили про додатковий штраф.
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