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Потрібно мати ще один поліс:
водіїв фур та автобусів...

Потрібно мати ще один поліс: водіїв фур та автобусів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:25

Потрібно мати ще один поліс: водіїв фур та автобусів...

Пропонуємо до обговорення:
Водіїв вантажівок та автобусів попередили про штраф, який можна отримати за відсутність полісу.

Дивися повний текст Потрібно мати ще один поліс: водіїв фур та автобусів попередили про додатковий штраф.
R2
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