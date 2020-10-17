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Мінрегіон пояснив перерахунок
платежів за центральне...

Мінрегіон пояснив перерахунок платежів за центральне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:27

Мінрегіон пояснив перерахунок платежів за центральне...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2019 року ціна природного газу становила 4276,70 грн.

Дивися повний текст Мінрегіон пояснив перерахунок платежів за центральне опалення для населення.
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