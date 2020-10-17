Корейська компанія розробляє конкурента японському позашляховику Land Cruiser Prado, на базі якого також буде створений і пікап.
Дивися повний текст Kia почала тестувати конкурента Toyota Land Cruiser (фото).
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Додано: Пон 19 жов, 2020 09:31
Kia почала тестувати конкурента Toyota Land Cruiser (фото)
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Дивися повний текст Kia почала тестувати конкурента Toyota Land Cruiser (фото).
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