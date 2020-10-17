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Kia почала тестувати конкурента
Toyota Land Cruiser (фото)

Kia почала тестувати конкурента Toyota Land Cruiser (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:31

Kia почала тестувати конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Корейська компанія розробляє конкурента японському позашляховику Land Cruiser Prado, на базі якого також буде створений і пікап.

Дивися повний текст Kia почала тестувати конкурента Toyota Land Cruiser (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:31

TOYOTA всегда будет круче!!!
finuser416
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:48

А Киа на порядок дешевле :)
svitaylo
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:21

  svitaylo написав:А Киа на порядок дешевле :)


При том же качестве или даже лучше.
Ratatui
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