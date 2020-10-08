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"Дія": Мінцифри планує до
кінця року запустити пілот...

"Дія": Мінцифри планує до кінця року запустити пілот...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:49

"Дія": Мінцифри планує до кінця року запустити пілот...

Пропонуємо до обговорення:
Мінцифри підготувало постанову про впровадження послуги з прописки для усіх категорій населення на порталі "Дія" та планує запустити пілону версію для обмеженої кількості українців до кінця року.

Дивися повний текст \"Дія\": Мінцифри планує до кінця року запустити пілот щодо прописки дорослих.
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То прописки чи все ж реєстрації місця проживання?
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Самое главное в этой ситуации, чтобы неожиданным образом у вас в квартире не оказались зарегистрированы какой-нибудь Махмуд с Джамшудом, или еще хуже мальчик какой-нибудь Максимка, ходи потом разбирайся и судись.
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