RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Опалювальний сезон за новими
правилами: як платити і що...

Опалювальний сезон за новими правилами: як платити і що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:20

Опалювальний сезон за новими правилами: як платити і що...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році ціни на блакитне паливо для населення перестала регулювати держава и вони стали ринковими.

Дивися повний текст Опалювальний сезон за новими правилами: як платити і що відбувається із цінами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90764
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:20

засвидетельствовать право собственности на помещение? т.е. дать ему документы на квартиру?
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: colovort і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мобільні оператори та провайдери працюватимуть за новими...
R2 » П'ят 09 жов, 2020 23:24
7 312
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 16:55
Sanyok77
Суд дозволив компанії Ахметова не платити «Укренерго» за...
R2 » Пон 05 жов, 2020 18:39
2 199
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 12:52
thenewskypro
Шмигаль повідомив, хто може не платити пенсійний збір... 1, 2
R2 » Сер 23 вер, 2020 16:46
13 885
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 13:52
margarita_im

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.