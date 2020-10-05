У 2020 році ціни на блакитне паливо для населення перестала регулювати держава и вони стали ринковими.
Дивися повний текст Опалювальний сезон за новими правилами: як платити і що відбувається із цінами.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 12:20
Опалювальний сезон за новими правилами: як платити і що...
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Дивися повний текст Опалювальний сезон за новими правилами: як платити і що відбувається із цінами.
Додано: Пон 19 жов, 2020 12:20
засвидетельствовать право собственности на помещение? т.е. дать ему документы на квартиру?
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:59
Очередная ложная информация. В октябре
цена голубого топливаот нафтогаза 6.66гривен.Прекращайте врать и мониторьте цифры.
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:58
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