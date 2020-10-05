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Опалювальний сезон за новими
правилами: як платити і що...

Опалювальний сезон за новими правилами: як платити і що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:20

Опалювальний сезон за новими правилами: як платити і що...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році ціни на блакитне паливо для населення перестала регулювати держава и вони стали ринковими.

Дивися повний текст Опалювальний сезон за новими правилами: як платити і що відбувається із цінами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:20

засвидетельствовать право собственности на помещение? т.е. дать ему документы на квартиру?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:59

Очередная ложная информация. В октябре
цена голубого топливаот нафтогаза 6.66гривен.Прекращайте врать и мониторьте цифры.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:52

А где у нас рынок газа, его нет, только выдают желаемое за действительность, монополист ( Нефтегаз) по прежнему устанавливает цены, а дочерние компании продают по тем же ценам (кого, Вы дурите), как можно продавать по завышенным цена газ собственной добычи (где ГБР, НАБУ, САП, прокуратура, антимонопольный, почему не возбуждаются уголовные дела), это преступление против собственного народа, вот, Вам, весна прийдёт, сажать будем, так, что рынок только дичайший, очередные схемы, и обман населения.
muznikolaj02
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:18

Бред сивой кобылы! Какие в этой цэеуропе поставщики?Страна идиотов!
sun_333
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