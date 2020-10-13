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Україна найближчим часом зможе збирати і виготовляти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 жов, 2020 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Радник віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Рябчин впевнений, що найближчим часом Україна сама зможе збирати і виготовляти електромобілі.
Дивися повний текст Україна найближчим часом зможе збирати і виготовляти електромобілі - радник віцепрем'єра
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Додано: Пон 19 жов, 2020 12:43
Я бы сказал "буквально завтра"!
И тут же невиданный всплеск в росте промпроизводства (которого нет) и столица автоматически переносится из Вашингтона в Киев.
Все миллиардеры срочно переезжают в Киев.
Ну и само собой приходится переименовывать Киев в Нью - Вашингтон......... и......
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