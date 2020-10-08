Голова НБУ Кирило Шевченко заявляє, що український банківський сектор продемонстрував високу стійкість в умовах пандемії COVID-19.
Дивися повний текст Голова НБУ: Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 12:46
Голова НБУ: Український банківський сектор ще ніколи не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова НБУ: Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким.
Додано: Пон 19 жов, 2020 12:46
да... куда ж деньги то нести ... это счас главный вопрос для украинцев...... просто атас....
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