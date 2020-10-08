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Голова НБУ: Український
банківський сектор ще ніколи не...

Голова НБУ: Український банківський сектор ще ніколи не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:46

Голова НБУ: Український банківський сектор ще ніколи не...

Пропонуємо до обговорення:
Голова НБУ Кирило Шевченко заявляє, що український банківський сектор продемонстрував високу стійкість в умовах пандемії COVID-19.

Дивися повний текст Голова НБУ: Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:46

да... куда ж деньги то нести ... это счас главный вопрос для украинцев...... просто атас....
svetoch-10
 
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