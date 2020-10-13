У разі, якщо у державній лікарні вимагають оплатити лікування від COVID-19, треба звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров’я України.
Дивися повний текст Ляшко розповів, що робити, коли за ковід-лікування вимагають гроші.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 15:47
Ляшко розповів, що робити, коли за ковід-лікування...
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Дивися повний текст Ляшко розповів, що робити, коли за ковід-лікування вимагають гроші.
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