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МОЗ України просить СБ
збільшити фінансування на...

МОЗ України просить СБ збільшити фінансування на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:10

МОЗ України просить СБ збільшити фінансування на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я України звернулося до Світового банку з проханням збільшити суму коштів, які попередньо розглядаються для України з метою закупівлі вакцин.

Дивися повний текст МОЗ України просить СБ збільшити фінансування на закупівлю вакцин від COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:10

а потім закопати їх в дороги або мєнтам авакова віддати?
igorbuda52
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