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Суди списали борг "Галичини"
перед Укрексімбанком на 1,2...

Суди списали борг "Галичини" перед Укрексімбанком на 1,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:20

Суди списали борг "Галичини" перед Укрексімбанком на 1,2...

Пропонуємо до обговорення:
Борг однієї зі структур виробника молочної продукції "Галичина" у розмірі 1,24 мільярда гривень перед державним Укрексімбанком буде списано відповідно до рішення суду.

Дивися повний текст Суди списали борг \"Галичини\" перед Укрексімбанком на 1,2 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:20

Так я і не зрозумів, які стосунки між "збанкрутілою" компанією, та тою, що зараз випускає продукцію? Звучить так, ніби вони кинули кредиторів, в тому числі державний банк... Та ще й купили суд...
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:24

Re: Суди списали борг

  0mage0 написав:вони кинули кредиторів, в тому числі державний банк
Святое дело и не наказуемо в нашей замечательной стране, банк то ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, а кредиторы лохи ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:42

А йогуртики продаются, рекламка крутится. Лавешка мутится!

Приватизация прибили, национализация убытков. Классика!
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:24

С такими судами дешевых кредитов не может быть - слишком большие риски для кредиторов.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:48

Схемщики, на одно юр лицо кредиты, на другое доход. И ликвидаторы ничего не видят...
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