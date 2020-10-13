"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України $22,4 млрд.
Дивися повний текст \"Бізнес шанованих людей\" за три роки вивів із України понад $22 млрд.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:01
"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Бізнес шанованих людей\" за три роки вивів із України понад $22 млрд.
Додано: Пон 19 жов, 2020 17:01
А вот с какой суммы начинается анонимность, когда строгий самый главный налоговик боится назвать злодея иначе как "уважаемый человек"?
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