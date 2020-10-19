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"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 жов, 2020 17:01
Пропонуємо до обговорення:
"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України $22,4 млрд.
Дивися повний текст \"Бізнес шанованих людей\" за три роки вивів із України понад $22 млрд
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Додано: Вів 20 жов, 2020 15:44
Надо писать-бизнес уважаемых воров.
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