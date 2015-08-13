Кабінет Міністрів схвалив постанову, котра змінює порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".
Дивися повний текст Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 18:28
Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”.
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:28
А как быть неофициально работающим родителям? Всё равно няня платит налог...
Как всегда, всё для народа. Усложнили так, что никто и не будет пользоваться этой программой...
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