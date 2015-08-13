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Кабмін змінив компенсацію
послуги “муніципальна няня”

Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:28

Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів схвалив постанову, котра змінює порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".

Дивися повний текст Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:28

А как быть неофициально работающим родителям? Всё равно няня платит налог...
Как всегда, всё для народа. Усложнили так, что никто и не будет пользоваться этой программой...
taniastar555
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