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Кабмін змінив компенсацію
послуги “муніципальна няня”

Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:28

Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів схвалив постанову, котра змінює порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".

Дивися повний текст Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:28

А как быть неофициально работающим родителям? Всё равно няня платит налог...
Как всегда, всё для народа. Усложнили так, что никто и не будет пользоваться этой программой...
taniastar555
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:28

Re: Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”

Та ладно бы родителям. За какого хоть ребёнка дают? Из первого определения: "предоставляется получателям при условии занятости каждого из родителей, опекунов ребенка, за исключением получателей, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью, ... , которому не установлена инвалидность".
Есть ещё третий вариант отношения к инвалидности?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 09:00

  taniastar555 написав:А как быть неофициально работающим родителям? Всё равно няня платит налог...
Как всегда, всё для народа. Усложнили так, что никто и не будет пользоваться этой программой...

Это стёб?! Вы работаете неофициально и не платите налогов и при этом обвиняете государство в чем-то? Я верно понял? Рукалицо просто
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 09:18

  taniastar555 написав:А как быть неофициально работающим родителям? Всё равно няня платит налог...
Как всегда, всё для народа. Усложнили так, что никто и не будет пользоваться этой программой...

Предлагаю Вам платить детям за мытье посуды, уборку и т.д. тогда дети будут тоже зарабатывать и доход семьи увеличится :mrgreen:
ssnet
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