Кабінет Міністрів схвалив постанову, котра змінює порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".
Дивися повний текст Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 18:28
Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”.
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:28
А как быть неофициально работающим родителям? Всё равно няня платит налог...
Как всегда, всё для народа. Усложнили так, что никто и не будет пользоваться этой программой...
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:28
Re: Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”
Та ладно бы родителям. За какого хоть ребёнка дают? Из первого определения: "предоставляется получателям при условии занятости каждого из родителей, опекунов ребенка, за исключением получателей, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью, ... , которому не установлена инвалидность".
Есть ещё третий вариант отношения к инвалидности?
Додано: Вів 20 жов, 2020 09:00
Это стёб?! Вы работаете неофициально и не платите налогов и при этом обвиняете государство в чем-то? Я верно понял? Рукалицо просто
Додано: Вів 20 жов, 2020 09:18
Предлагаю Вам платить детям за мытье посуды, уборку и т.д. тогда дети будут тоже зарабатывать и доход семьи увеличится
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