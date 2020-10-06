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Китайський автовиробник
NIO провів понад 1 млн...

Китайський автовиробник NIO провів понад 1 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:42

Китайський автовиробник NIO провів понад 1 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський автовиробник NIO провів понад 1 млн автоматичних замін батарей електромобілів в установках NIO Power.

Дивися повний текст Китайський автовиробник NIO провів понад 1 млн автоматичних замін батарей електромобілів (відео).
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