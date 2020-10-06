Китайський автовиробник NIO провів понад 1 млн автоматичних замін батарей електромобілів в установках NIO Power.
Дивися повний текст Китайський автовиробник NIO провів понад 1 млн автоматичних замін батарей електромобілів (відео).
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Додано: Пон 19 жов, 2020 20:42
Китайський автовиробник NIO провів понад 1 млн...
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Дивися повний текст Китайський автовиробник NIO провів понад 1 млн автоматичних замін батарей електромобілів (відео).
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