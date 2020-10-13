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Промисловці просять НКРЕКП
не підвищувати тариф на...

Промисловці просять НКРЕКП не підвищувати тариф на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:56

Промисловці просять НКРЕКП не підвищувати тариф на...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо НКРЕКП підвищить тариф на транспортування електроенергії на 30% з 1 грудня, промисловцям доведеться сплатити додатково понад 6 мільярдів гривень. Це завдасть критичного удару по галузі, яка і без того переживає кризу.

Дивися повний текст Промисловці просять НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:56

А как же "иносраные инвесторы" из офшоров? Давайте на все поднимем цены зачем только на транспортировку.. пофиг страна население, главное интересы офшорных барыг.
Джон
 
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