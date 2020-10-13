Про це йдеться в у опитуванні НБУ.
Дивися повний текст Бізнес очікує подальшого ослаблення національної валюти.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:30
Бізнес очікує подальшого ослаблення національної валюти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес очікує подальшого ослаблення національної валюти.
Додано: Пон 19 жов, 2020 21:30
Финансовые новости Украины и Мира.
За сутки всего 14 отзывов. Часть отзывов порезали. Посещаемость сильно упала.
Молодцы. Что сказать. Так держать.
И новости говно, и рот открыть не дают.
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