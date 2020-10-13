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Бізнес очікує подальшого
ослаблення національної валюти

Бізнес очікує подальшого ослаблення національної валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:30

Бізнес очікує подальшого ослаблення національної валюти

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в у опитуванні НБУ.

Дивися повний текст Бізнес очікує подальшого ослаблення національної валюти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:30

Финансовые новости Украины и Мира.
За сутки всего 14 отзывов. Часть отзывов порезали. Посещаемость сильно упала.
Молодцы. Что сказать. Так держать.
И новости говно, и рот открыть не дают.
p_a_l
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