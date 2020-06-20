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Види платіжного шахрайства
- НБУ застерігає

Види платіжного шахрайства - НБУ застерігає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:49

Види платіжного шахрайства - НБУ застерігає

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Дивися повний текст Види платіжного шахрайства - НБУ застерігає.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:50

Тут лохотрон очевиден ещё и по другой причине. Ставка налога.
У нас нет ставки налога 1%.
Есть военный сбор (1,5%) и подоходный.
1% это вроде пенсионный сбор, но это при покупке квартиры.
Sanyok77
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