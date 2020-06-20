Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Дивися повний текст Види платіжного шахрайства - НБУ застерігає.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:49
Види платіжного шахрайства - НБУ застерігає
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Види платіжного шахрайства - НБУ застерігає.
Додано: Пон 19 жов, 2020 21:50
Тут лохотрон очевиден ещё и по другой причине. Ставка налога.
У нас нет ставки налога 1%.
Есть военный сбор (1,5%) и подоходный.
1% это вроде пенсионный сбор, но это при покупке квартиры.
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