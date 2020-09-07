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The Boring Company Ілона Маска
зможе перевозити тільки...

The Boring Company Ілона Маска зможе перевозити тільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:25

The Boring Company Ілона Маска зможе перевозити тільки...

Пропонуємо до обговорення:
The Boring Company зіткнулася з труднощами у своєму першому комерційному проекті – будівництві підземного тунелю до конференц-центру в Лас-Вегасі (LVCC), де проходить, зокрема, виставка CES.

Дивися повний текст The Boring Company Ілона Маска зможе перевозити тільки частину обіцяних пасажирів в Лас-Вегасі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:25

Вот почему-то у Маска часто так: "гладко было на бумаге...". Ну не успевают исполнители вовремя воплощать его идеи.
Radon
 
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