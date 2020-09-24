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НБУ склав рейтинг
прибутковості банків

НБУ склав рейтинг прибутковості банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:35

НБУ склав рейтинг прибутковості банків

Пропонуємо до обговорення:
Банки України за січень-вересень 2020 року отримали 40,978 млрд гривень прибутку.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:35

Цікаво, а за рахунок чого в Привата такий прибуток аж 21 ярд ?
Якась переоцінка ?
lov2108
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