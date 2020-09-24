Банки України за січень-вересень 2020 року отримали 40,978 млрд гривень прибутку.
Дивися повний текст НБУ склав рейтинг прибутковості банків.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 10:35
НБУ склав рейтинг прибутковості банків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ склав рейтинг прибутковості банків.
Додано: Вів 20 жов, 2020 10:35
Цікаво, а за рахунок чого в Привата такий прибуток аж 21 ярд ?
Якась переоцінка ?
Додано: Вів 20 жов, 2020 11:05
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