Фінська компанія Nokia отримала від американського космічного агентства NASA контракт на розгортання бездротових систем зв'язку 4G на Місяці. Там планують побудувати базу до 2028 році.
Дивися повний текст Nokia побудує на Місяці вишки 4G.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 жов, 2020 10:57
Nokia побудує на Місяці вишки 4G
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Nokia побудує на Місяці вишки 4G.
Додано: Вів 20 жов, 2020 10:57
"В космическом агентстве заявили, что сеть 4G обеспечит на Луне более надежную связь, чем радиосигналы". А 4G работает на чем? неужто в оптическом диапазоне?
Зараз переглядають цей форум: Ragnar, vitaliy_berdinskikh і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|