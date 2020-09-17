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Nokia побудує на
Місяці вишки 4G

Nokia побудує на Місяці вишки 4G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:57

Nokia побудує на Місяці вишки 4G

Пропонуємо до обговорення:
Фінська компанія Nokia отримала від американського космічного агентства NASA контракт на розгортання бездротових систем зв'язку 4G на Місяці. Там планують побудувати базу до 2028 році.

Дивися повний текст Nokia побудує на Місяці вишки 4G.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:57

"В космическом агентстве заявили, что сеть 4G обеспечит на Луне более надежную связь, чем радиосигналы". А 4G работает на чем? неужто в оптическом диапазоне?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:10

RomanTik це можу бути прямий переклад дурості з англомовної статті))
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:11

Re: Nokia побудує на Місяці вишки 4G

Да, вот прям вышли, ага.

Журналистика пробивает очередное дноооооооооооооооо

Діапазон їх сигналу більш обмежений, ніж у традиційних

Прям перл на перле и перлом погоняет :mrgreen:
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:13

Попахивает межпланетным шахматным турниром.
tvd4
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