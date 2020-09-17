Фінська компанія Nokia отримала від американського космічного агентства NASA контракт на розгортання бездротових систем зв'язку 4G на Місяці. Там планують побудувати базу до 2028 році.
Дивися повний текст Nokia побудує на Місяці вишки 4G.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 10:57
Nokia побудує на Місяці вишки 4G
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Nokia побудує на Місяці вишки 4G.
Додано: Вів 20 жов, 2020 10:57
"В космическом агентстве заявили, что сеть 4G обеспечит на Луне более надежную связь, чем радиосигналы". А 4G работает на чем? неужто в оптическом диапазоне?
Додано: Вів 20 жов, 2020 11:11
Re: Nokia побудує на Місяці вишки 4G
Да, вот прям вышли, ага.
Журналистика пробивает очередное дноооооооооооооооо
Діапазон їх сигналу більш обмежений, ніж у традиційних
Прям перл на перле и перлом погоняет
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:45
только в распил теперь умеют, даже фильмы про луну не снимают, нет кубрика
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