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У США закрився вже
третій банк за цей рік

У США закрився вже третій банк за цей рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:13

У США закрився вже третій банк за цей рік

Пропонуємо до обговорення:
Регулюючі органи штату Флорида припинили діяльність First City Bank of Florida,.

Дивися повний текст У США закрився вже третій банк за цей рік.
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маленький банк, не витримав...
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