Регулюючі органи штату Флорида припинили діяльність First City Bank of Florida,.
Дивися повний текст У США закрився вже третій банк за цей рік.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:13
У США закрився вже третій банк за цей рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США закрився вже третій банк за цей рік.
Додано: Вів 20 жов, 2020 11:16
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